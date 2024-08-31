В Будапеште заработала первая украинская школа

В венгерской столице Будапеште в субботу, 31 августа, начала работу первая в стране государственная двуязычная средняя школа и гимназия для украинских детей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявило Министерство иностранных дел.

В учебном заведении в Будапеште преподавание 1 по 12 классы будет происходить на украинском, при этом венгерский и английский языки будут изучать как иностранные.

Руководить заведением будет украинское общество в Венгрии "Дом украинских традиций", а финансироваться оно будет за счет венгерского государственного бюджета.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что открытие школы является "важным шагом на пути развития украинского всемирного сообщества".

"Школа в Будапеште не только будет способствовать сохранению украинской идентичности, но и поможет нашим детям адаптироваться в иностранной среде, не теряя своих культурных корней", – добавил он.

Напомним, договоренность об открытии школы достигли президент Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита последнего в Киев 2 июля.

Лидеры также договорились работать над соглашением о двусторонних отношениях, которое снимет двусторонние проблемы.

Как известно, языковой вопрос и права венгерского меньшинства в Украине являются одними из самых противоречивых между Киевом и Будапештом.