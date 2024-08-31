Чехія хоче обговорити зі Швецією умови продовження оренди Gripen

Міністерство оборони Чехії не задоволене пропозицією Швеції щодо продовження оренди 14 літаків JAS-39 Gripen після 2027 року і звернулося до шведської сторони з проханням змінити її.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ČTK.

Голова чеського Міноборони Яна Чернохова після зустрічі зі шведським візаві Полом Йонсоном у Празі в суботу, 31 серпня, заявила, що Прага розуміє необхідність більших витрат на оренду Gripen з огляду на глобальне зростання цін.

Вона, однак, зауважила, що в пропозиції Стокгольма є пункти, за які, на думку чеської сторони, Чехія не повинна платити. Серед іншого, ідеться про модернізацію Gripen, оскільки термін їхньої експлуатації добігає кінця.

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"Ми погодилися (з Йонсоном. – Ред.), що в інтересах його країни і в інтересах нашої країни, щоб угода була виконана і щоб ми використовували літаки Gripen до кінця їхнього життєвого циклу, як і було заплановано", – сказала Чернохова.

Шведський міністр зазначив, що переговори про продовження оренди літаків повинні вестися насамперед зі шведським агентством з питань озброєнь.

Чехія орендує 14 шведських літаків JAS-39 Gripen і сплачує за це близько 1,7 мільярда чеських крон (68 мільйонів чеських крон) на рік.

Нині уряд Чехії веде переговори зі Швецією про продовження оренди до 2035 року – до цього часу винищувачі Gripen замінять 24 американські F-35, купівлю яких Прага схвалила минулого року.

Нагадаємо, шведська влада раніше не відкидала, що Україна також може отримати винищувачі Gripen.