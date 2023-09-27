Уряд Чехії схвалив купівлю 24 винищувачів F-35 за 5,6 млрд доларів

У середу уряд Чехії схвалив закупівлю 24 винищувачів останнього покоління F-35 вартістю 106 мільярдів крон (5,62 млрд доларів).

Про це повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала, зазначивши, що це рішення на десятиліття, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

У майбутньому американські винищувачі замінять літаки Gripen, які Чехія орендувала до 2027 року.

Перші машини п'ятого покоління Lockheed Martin F-35A Lightning II у найсучаснішій версії Block 4 чеська армія має отримати у 2029 році, а всі – до 2035 року. За словами Фіали, закупівля буде фінансуватися з бюджету Міністерства оборони.

"Порівнюючи можливості літаків і термін їх служби з ціною, кращого рішення для виконання завдань тактичної авіації Сухопутних військ Чеської Республіки на найближчі десятиліття не існує. Це говорить нашим союзникам, що ми серйозно ставимося до оборони нашої країни і що вони можуть на нас розраховувати", – заявив прем'єр-міністр.

"Система F-35 означає не тільки придбання літаків. Це фундаментальний технологічний стрибок для розвитку армії, а також для чеської економіки і науково-технічної сфери, тому що F-35 також означає доступ до найсучасніших технологій на планеті", – додав він.

"Зараз не час для тимчасових рішень" – сказала міністр оборони Яна Чернохова з приводу придбання літаків.

За її словами, життєвий цикл машин розрахований щонайменше до 2069 року. Закупівля обійдеться в 106 мільярдів крон, ще 44 мільярди коштуватиме підготовка до їх експлуатації.

В середньому ця сума складе менше 7,3 відсотка запланованих річних витрат на оборону.

У вартість також входить обладнання, таке як ракети класу "повітря-повітря" або "повітря-земля", навчання екіпажів і необхідне навчальне обладнання або запасні частини для забезпечення життєвого циклу.

Наприкінці серпня Держдеп США схвалив продаж Чехії винищувачів F-35, боєприпасів і супутнього обладнання в рамках угоди на 5,62 млрд доларів.

Румунія також планує придбати 32 винищувачі F-35 у американського виробника Lockheed Martin за 6,5 млрд доларів.

Нагадаємо, 15 вересня до Данії прибули перші винищувачі F-35, які мають замінити призначені для України F-16.