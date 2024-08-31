Чехия хочет обсудить со Швецией условия продления аренды Gripen

Министерство обороны Чехии не удовлетворено предложением Швеции о продлении аренды 14 самолетов JAS-39 Gripen после 2027 года и обратилось к шведской стороне с просьбой изменить его.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ČTK.

Глава чешского Минобороны Яна Чернохова после встречи со шведским визави Полом Йонсоном в Праге в субботу, 31 августа, заявила, что Прага понимает необходимость больших расходов на аренду Gripen, учитывая глобальный рост цен.

Она, однако, отметила, что в предложении Стокгольма есть пункты, за которые, по мнению чешской стороны, Чехия не должна платить. Среди прочего, речь идет о модернизации Gripen, поскольку срок их эксплуатации подходит к концу.

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"Мы согласились (с Йонсоном. – Ред.), что в интересах его страны и в интересах нашей страны, чтобы соглашение было выполнено и чтобы мы использовали самолеты Gripen до конца их жизненного цикла, как и было запланировано", – сказала Чернохова.

Шведский министр отметил, что переговоры о продлении аренды самолетов должны вестись прежде всего со шведским агентством по вопросам вооружений.

Чехия арендует 14 шведских самолетов JAS-39 Gripen и платит за это около 1,7 миллиарда чешских крон (68 миллионов чешских крон) в год.

Сейчас правительство Чехии ведет переговоры со Швецией о продлении аренды до 2035 года – к этому времени истребители Gripen заменят 24 американских F-35, покупку которых Прага одобрила в прошлом году.

Напомним, шведские власти ранее не исключали, что Украина также может получить истребители Gripen.