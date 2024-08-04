Байден сподівається, що Іран не піде на ескалацію з Ізраїлем

Президент США Джо Байден висловив сподівання, що Іран не піде на ескалацію з Ізраїлем, незважаючи на погрози помститися за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Заяву американського президента наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Напруженість на Близькому Сході різко зросла після вбивства Ганії у Тегерані, а також ліквідації старшого військового командира ліванського угрупування "Хезболла" Фуада Шукра.

Іран і ХАМАС звинуватили Ізраїль у вбивстві Ганії, і вони, разом з "Хезболлою", пообіцяли помститися. Ізраїль не визнав, але й не заперечив своєї відповідальності.

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Відповідаючи на запитання журналістів, чи відмовиться від планів помсти Іран, Байден сказав: "Сподіваюся, що так. Я не знаю".

За даними ЗМІ, у США вважають, що ймовірний удар Ірану по Ізраїлю може статися у понеділок, 5 серпня.

Нагадаємо, США вирішили відправити авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід, де очікують на відплату Ірану за вбивство високопоставленого лідера ХАМАС в Тегерані на початку цього тижня.

Раніше високопосадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності, попередив про ризики ескалації після убивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.