Байден надеется, что Иран не пойдет на эскалацию с Израилем

Президент США Джо Байден выразил надежду, что Иран не пойдет на эскалацию с Израилем, несмотря на угрозы отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Заявление американского президента приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Напряженность на Ближнем Востоке резко возросла после убийства Гании в Тегеране, а также ликвидации старшего военного командира ливанской группировки "Хезболла" Фуада Шукра.

Иран и ХАМАС обвинили Израиль в убийстве Хании, и они, вместе с "Хезболлой", пообещали отомстить. Израиль не признал, но и не отрицал своей ответственности.

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Отвечая на вопрос журналистов, откажется ли от планов мести Иран, Байден сказал: "Надеюсь, что да. Я не знаю".

По данным СМИ, в США считают, что вероятный удар Ирана по Израилю может произойти в понедельник, 5 августа.

Напомним, США решили отправить авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли на Ближний Восток, где ожидают возмездия Ирана за убийство высокопоставленного лидера ХАМАС в Тегеране в начале этой недели.

Ранее высокопоставленный чиновник ЕС, который говорил на условиях анонимности, предупредил о рисках эскалации после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании.