Спікер парламенту Грузії запевняє, що призупинення допомоги США не є "катастрофою"

Спікер парламету Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що призупинення допомоги Сполучених Штатів для уряду Грузії "не стане катастрофою" і вона не була пов’язана з бюджетом.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить "Новости-Грузия".

Папуашвілі у своїх коментарях сказав, що "поняття не має, про яку суму йдеться", але запевнив, що вона не входила у держбюджет і що призупинення виплат за цими програмами підтримки не вплине на функціонування держави.

"Ми не якась відстала країна, яка перебуває на дотаціях іншої держави. Важливо, що нашому суспільству нав’язували сприйняття, що хтось десь нас припинив фінансувати і це буде катастрофою", – заявив Шалва Папуашвілі.

Реклама:

Нагадаємо, 31 липня Держдеп США оголосив, що США призупиняють допомогу для уряду Грузії на понад 95 млн доларів через її антизахідний розворот.

Євросоюз раніше заморозив 30 мільйонів євро, які планували надати Міноборони Грузії, та допускає призупинення інших програм.