Спикер парламента Грузии уверяет, что приостановление помощи США не является "катастрофой"

Спикер парламета Грузии Шалва Папуашвили заявил, что приостановление помощи Соединенных Штатов для правительства Грузии "не станет катастрофой" и она не была связана с бюджетом.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит "Новости-Грузия".

Папуашвили в своих комментариях сказал, что "понятия не имеет, о какой сумме идет речь", но заверил, что она не входила в госбюджет и приостановление выплат по этим программам поддержки не повлияет на функционирование государства.

"Мы не отсталая страна, находящаяся на дотации другого государства. Важно и то, что в наше общество внедряли ощущение, что кто-то где-то прекратил нас финансировать и это будет катастрофой", – заявил Шалва Папуашвили.

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Напомним, 31 июля Госдеп США объявил, что США приостанавливают помощь для правительства Грузии на более 95 млн долларов из-за ее антизападного разворота.

Евросоюз ранее заморозил 30 миллионов евро, которые планировали предоставить Минобороны Грузии, и допускает приостановление других программ.