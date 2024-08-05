Гарріс посилила свої позиції у протистоянні з Трампом перед виборами

Віцепрезидентці США Камалі Гарріс вдалося перезавантажити президентські перегони 2024 року завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.

Про це свідчать результати опитування CBS News/YouGov, повідомляє "Європейська правда".

Камала Гарріс має перевагу в 1 пункт на національному рівні – чого ніколи не було у президента Байдена (він відставав на 5 пунктів, коли вийшов з перегонів) – і Гарріс та колишній президент Дональд Трамп мають рівну кількість голосів у ключових штатах.

Але на користь Трампа, деякі критичні речі не змінилися: він зберігає значну перевагу серед виборців, стверджуючи, що з ним вони будуть жити краще у фінансовому плані, і що його політика зменшить кількість мігрантів на кордоні.

Реклама:

Відсоток демократів, які кажуть, що "точно проголосують", зріс до найвищого показника цього року. Це звужує партійний "розрив у явці", який спостерігався протягом усієї кампанії.

І сьогодні набагато більше чорношкірих виборців заявляють, що будуть голосувати, порівняно з липнем, коли пан Байден був номінантом.

У більш загальному плані все це вказує на те, що вибори цілком можуть залежати від явки виборців, і особливо від маргінальної явки – тих, хто не завжди приходить на вибори.

Наприклад, серед тих, хто загалом описує себе як тих, хто голосує "іноді" або "рідко", але каже, що зараз точно проголосує, наразі перемагає Гарріс.

Гарріс лідирує серед жінок-виборців – жінки-виборці в переважній більшості вважають, що Гарріс допоможе інтересам жінок у разі обрання. Набагато менше жінок говорять так про Трампа.

Виборці загалом схильні вважати, що Трамп допоможе інтересам чоловіків більше, ніж інтересам жінок.

У зв'язку з цим гендерний розрив дещо збільшився порівняно з початком кампанії. Гарріс випереджає Трампа серед жінок з більшим відривом, ніж Байден, маючи при цьому приблизно таку ж підтримку, яку Байден мав серед чоловіків.

У ключових штатах, котрі й визначають результат виборів, висуванці від Демократичної та Республіканської партій мають на сьогодні рівні шанси на перемогу. Опитування показують, що в Мічигані обидва кандидати мають по 48%, Пенсильванії – по 50%, Арізоні – по 49%. Незначну перевагу Трамп демонструє у Віскосині (за нього – 50%, за Гарріс – 49%), Джорджії (50% і 47%) та Північній Кароліні (50% і 47%). Гаріс дещо випереджає Трампа в Неваді (50% проти 48%).

2 серпня віцепрезидентка США Камала Гарріс залучила достатню кількість голосів від делегатів Демократичної партії, аби отримати номінацію на президентські вибори.

Остаточні результати голосування делегатів Демпартії стануть відомі в ніч проти вівторка, 6 серпня, за Києвом.

Цього тижня Гарріс проведе передвиборчі заходи у ключових штатах разом зі своїм кандидатом у віцепрезиденти, імені якого поки не назвали.

Але ЗМІ припускають, що ним стане губернатор Пенсильванії Джош Шапіро.