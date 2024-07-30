Reuters: Гарріс скоро оголосить кандидата у віцепрезиденти і поїде з ним у турне

Камала Гарріс, яка незабаром має стати кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, наступного тижня проведе передвиборчі заходи в так званих ключових штатах разом зі своїм кандидатом у віцепрезиденти.

Про це агентству Reuters повідомили два поінформовані джерела, пише "Європейська правда".

За словами одного з джерел, Гарріс оголосить свого кандидата на посаду віцепрезидента США перед поїздкою наступного тижня до штатів, результати яких можуть вирішити долю президентських виборів.

В останні роки до таких штатів зараховують, серед іншого, Мічиган, Пенсильванію та Вісконсін.

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Запланована поїздка може свідчити про те, що Камала Гарріс наближається до ухвалення рішення про те, хто стане її партнером у передвиборчій кампанії.

До короткого списку кандидатів, які розглядаються, ЗМІ відносили губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро, сенатора США Марка Келлі з Аризони, губернатор Міннесоти Тіма Волца, а також міністра транспорту Піта Бутіджеджа.

Камала Гарріс, як очікується, буде формально затверджена кандидаткою у президенти від Демократичної партії до 7 серпня, аби вирішити юридичні процедури, пов'язані з реєстрацією кандидатів у деяких штатах.

Її рейтинг схвалення після рішення Джо Байдена не йти на другий президентський термін помітно зріс.

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