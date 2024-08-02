Демократична партія США формально обрала Гарріс кандидаткою у президенти

Віцепрезидентка США Камала Гарріс залучила достатню кількість голосів від делегатів Демократичної партії, аби отримати номінацію на президентські вибори.

Про це в п’ятницю, 2 серпня, оголосив голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон, повідомляє "Європейська правда".

Під час онлайн-заходу у п’ятницю Гаррісон заявив, що "Гарріс отримала більшість голосів від усіх делегатів з'їзду і буде висунута кандидатом від Демократичної партії після завершення голосування в понеділок".

Голосування за кандидата у віцепрезиденти серед делегатів Демпартії почалось напередодні, 1 серпня.

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Його вирішили провести перед з'їздом партії в Чикаго 19-22 серпня через юридичні тонкощі, пов'язані з часом реєстрації кандидата в президенти в деяких штатах.

Остаточні результати голосування делегатів стануть відомі в ніч проти вівторка, 6 серпня, за Києвом.

Камала Гарріс стане першою темношкірою жінкою і першою американкою азіатського походження, яка буде кандидаткою в президенти однієї з найбільших партій США.

Кандидатура Гарріс з'явилась після того, як президент США Джо Байден оголосив про зняття з виборів і підтримав висунення віцепрезидентки.

Наступного тижня вона проведе передвиборчі заходи у ключових штатах разом зі своїм кандидатом у віцепрезиденти, імені якого поки не назвали.

Але ЗМІ припускають, що ним стане губернатор Пенсильванії Джош Шапіро.