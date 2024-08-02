ЗМІ назвали найімовірнішого кандидата у віцепрезиденти Камали Гарріс

Найбільш імовірною кандидатурою Демократичної партії США у віцепрезиденти є губернатор Пенсильванії Джош Шапіро, хоча Камала Гарріс ще не зробила остаточного вибору.

Про це, як пише "Європейська правда", дізнався Axios від джерел у Білому домі, кампанії Гарріс та Демократичній партії.

За словами співрозмовників Axios, 51-річний Шапіро є найбільш логічним та очікуваним вибором Гарріс як кандидата у віцепрезиденти США від Демпартії.

Серед іншого, Пенсильванія дає на виборах президента 19 голосів виборників – це найбільша кількість голосів від так званого ключового штату, який не підтримує традиційно Демократичну чи Республіканську партію.

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Джош Шапіро, 2022 рік Фото: Wikimedia Commons

Також стало відомо про скасування Шапіро серії заходів зі збору коштів, що може вказувати на його підготовку до іншої ролі в кампанії демократів, а на Волл-стріт очікують, що Камала Гарріс обере кандидатом у віцепрезиденти чинного губернатора.

У команді віцепрезидентки США, яку ще мають офіційно висунути кандидаткою на виборах, закликали журналістів не робити поспішних висновків. Та співрозмовники Axios вважають, що в неї немає кращого вибору, окрім Джоша Шапіро.

ЗМІ раніше писали, що Камала Гарріс наступного тижня проведе передвиборчі заходи в деяких ключових штатах і вже тоді визначиться зі своїм кандидатом у віцепрезиденти.

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