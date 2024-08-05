ЗМІ: Блінкен попередив союзників, що Іран може атакувати Ізраїль у понеділок

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн "Групи сами" (G7) заявив, що іранська атака на Ізраїль може розпочатися вже у понеділок.

Про це пише американський новинний портал Axios з посиланням на три неназвані джерела, передає "Європейська правда".

При цьому США не мають інформації про точний час удару, який Тегеран розглядає як відплату за вбивство глави політичного крила руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

У неділю на зустрічі з іншими міністрами Блінкен заявив, що іранський удар по Ізраїлю може розпочатися не раніше, ніж через 24-48 годин. Це означає понеділок або вівторок.

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За словами Блінкена, наразі не зрозуміло, яким чином Іран атакуватиме Ізраїль. Однак Сполучені Штати переконані, що ліванський рух "Хезболла", який входить до числа близьких союзників Ірану, також візьме участь в атаці. За попередньою інформацією, не виключається участь інших союзників Ірану в регіоні. Один з варіантів – масована атака з повітря з використанням ракет і безпілотників.

Іран здійснив таку атаку на Ізраїль 13 квітня, але значна частина повітряних цілей була знищена ізраїльською обороною за допомогою союзників.

Блінкен закликав інших міністрів закордонних справ чинити тиск на Іран, "Хезболлу" та Ізраїль, щоб домогтися "максимальної стриманості". В офіційній заяві міністри G7 закликали припинити "руйнівний цикл насильства у відповідь".

Іран заявляє, що не хоче ескалації напруженості в регіоні, але повинен покарати Ізраїль.

"Іран прагне до встановлення стабільності в регіоні, але це можливо лише шляхом покарання агресора і створення стримуючого ефекту проти авантюризму сіоністського режиму (Ізраїлю)", – заявив речник іранської дипломатії Насер Канані, додавши, що дії Тегерана є неминучими. Він закликав США припинити підтримку Ізраїлю і заявив, що міжнародне співтовариство не виконало свій обов'язок щодо забезпечення регіональної стабільності і повинно підтримати "покарання агресора".

У неділю ввечері Білий дім повідомив, що президент Джо Байден скликає свою команду з національної безпеки в Ситуаційній кімнаті розвідки Білого дому сьогодні, щоб обговорити розвиток подій на Близькому Сході. Він також планує провести телефонну розмову з королем Йорданії Абдаллою II.

Сьогодні глава іранської революційної гвардії Хосейн Салямі повторив журналістам погрозу цих елітних військових підрозділів, що Ізраїль "буде покараний в потрібний час". Він також заявив, що Ізраїль "риє собі могилу" своїми успіхами у війні в секторі Гази.

Раніше президент США Джо Байден висловив сподівання, що Іран не піде на ескалацію з Ізраїлем, незважаючи на погрози помститися за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Італія передала послу Ірану в Римі лист із закликом не допустити ескалації у Середземноморському регіоні на Близькому Сході.