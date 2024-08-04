Італія передала Ірану послання з проханням про деескалацію на Близькому Сході

Італія передала послу Ірану в Римі лист із закликом не допустити ескалації у Середземноморському регіоні на Близькому Сході.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Італії, пише "Європейська правда".

Як зазначили в МЗС, Італія пропонує Ірану "зробити свій внесок у фазу деескалації".

Генеральний секретар МЗС за дорученням міністра закордонних справ Антоніо Таяні провів зустріч з іранським дипломатом, під час якої "було зроблено перший формальний крок у вигляді передання послання Тегерану".

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На зустрічі Італія попросила "допомогти розірвати цикл військових дій, які можуть спровокувати ширшу військову конфронтацію в усьому регіоні".

"Для Італії важливо, щоб нова адміністрація на чолі з президентом Пезешкіаном і всі іранські інститути пішли шляхом діалогу з Європою і з усіма країнами регіону. Італія завжди готові брати участь у будь-якій політичній і дипломатичній діяльності з метою деескалації", – йдеться в заяві.

Раніше президент США Джо Байден висловив сподівання, що Іран не піде на ескалацію з Ізраїлем, незважаючи на погрози помститися за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

За даними ЗМІ, у США вважають, що ймовірний удар Ірану по Ізраїлю може статися у понеділок, 5 серпня.