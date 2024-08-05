Турция вызвала представителей Instagram на фоне блокировки соцсети в стране

В понедельник правительство Турции вызвало представителей компании Instagram на встречу, через четыре дня после блокировки этой социальной сети в стране по неустановленным причинам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Турецкие власти обвиняют Instagram как в цензуре, так и в том, что соцсеть не удаляла посты, которые Анкара считала оскорбительными.

Встреча представителей платформы в Турции с министром транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадиром Уралоглу должна была начаться в 13:00 по местному времени.

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"Мы надеемся, что они сделают все необходимое, чтобы ответить на наши требования. Мы надеемся на позитивное развитие событий", – отметил Уралоглу.

По его словам, доступ к Instagram в Турции был заблокирован из-за "правонарушений, связанных с контентом".

Как известно, в прошлую пятницу Турция заблокировала доступ к соцсети Instagram без официального объяснения причин.

Перед этим руководитель пресс-службы администрации президента Турции Фахреттин Алтун жестко критиковал компанию Meta за то, что в Instagram "препятствуют людям публиковать слова сочувствия" по поводу убийства в Иране одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании, который был близким союзником президента Турции Эрдогана, и назвал это "явной попыткой цензуры".

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Соединенные Штаты не причастны к убийству Хании в Тегеране и не знали о нем.

Президент США Джо Байден заявил, что убийство не поможет в достижении прекращения огня в секторе Газа.