Хорватия приобретет САУ CAESAR и ракетные системы HIMARS

Хорватия начала процесс закупки самоходных артиллерийских установок CAESAR, а также намерена приобрести американские ракетные системы HIMARS в рамках модернизации вооруженных сил страны.

Об этом объявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время речи по случаю годовщины операции "Буря", сообщает "Европейская правда".

Премьер отметил, что инвестиции в армию продолжатся, поскольку "мы осознаем, насколько важна безопасность".

"Хорватия начала процесс закупки 155-мм самоходных гаубиц CAESAR. План также предусматривает закупку мощных американских ракетных систем залпового огня HIMARS, закупку современных западных танков для хорватской армии, а также, что особенно важно в этом контексте, модернизацию и оснащение хорватских ВМС", – рассказал Пленкович.

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По его словам, Хорватия должна иметь возможность полагаться на собственные силы, а также "укреплять и приумножать свою международную позицию как в рамках НАТО, так и в рамках ЕС".

В декабре прошлого года Государственный департамент США одобрил продажу правительству Италии артиллерийских ракетных систем HIMARS и связанного с ними оборудования.

Ряд европейских стран также заинтересовались приобретением HIMARS, в частности Польша и Латвия.