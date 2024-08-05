Чим важливі для Молдови президентські вибори і чи зможе Мая Санду зберегти владу

1 серпня у Молдові офіційно почалася президентська передвиборча кампанія, яка є украй важливою – і для чинної влади, і для її партнерів на Заході, і для Кремля, який намагається повернути Молдову у свою орбіту.

На перший погляд, тут немає інтриги. Президентка Мая Санду є безумовним лідером і питання радше у тому, чи вона переможе у першому турі, чи доведеться голосувати двічі.

Але наслідки цих двох сценаріїв – дуже відмінні.

Детально про те, що відбувається у сусідній країні, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка План "Перемога" для Молдови: як у РФ хочуть здолати Санду на виборах президента. Далі – стислий її виклад.

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20 жовтня у Молдові відкриються дільниці на виборах президента країни. Точніше, уперше в історії країни голосування розпочнеться навіть раніше – у деяких країнах та на деяких молдовських дільницях планують розтягнути його на два дні, у інших – дозволять голосувати поштою.

Велике соцопитування, проведене у травні-червні на замовлення американського IRI, засвідчило украй полярне ставлення до чинної президентки. Її люблять більше за усіх інших політиків Молдови, але й ненавидять також найбільше.

Варто зазначити, що навіть на початку свого президентства Санду мала значну кількість противників, передусім серед проросійської частини населення Молдови. У 2020 році вона перемогла у тодішнього проросійського президента Додона, отримавши майже 58% голосів – але ж решта 42% нікуди не поділися.

Словом, не дивно, що за цей, лояльний до Росії електорат розгорнулася серйозна боротьба.

Формально кампанія лише розпочинається і реєстрація кандидатів ще попереду, але перелік найреальніших суперників Санду вже відомий.

Найпопулярнішим представником опозиції, лідером рейтингів серед усіх опонентів влади є проросійський експрезидент, очільник Партії соціалістів Республіка Молдова (ПСРМ) Ігор Додон.

Утім (сюрприз!) Додон оголосив, що не піде на вибори. Соціалісти висунуть своїм кандидатом колишнього генпрокурора Молдови, гагауза Александра Стояногло.

Але у соціалістів не бракує конкурентів на цьому полі.

Російська влада продовжує триматися олігарха Ілана Шора як свого фаворита і намагається об’єднати усі інші партії навколо нього. Навесні для цього створили політичний блок "Перемога", і навіть церемонію його створення провели у Москві.

"Офіційним" кандидатом Кремля став колишній соціаліст Василе Боля.

Але чи "доживе" він до дня виборів, зважаючи на досвід зняття владою шорівських кандидатів у минулому? Щодо цього у Москві певності немає, тому зареєструватися планує також дублер – експрем’єр Василе Тарлєв, який у 2000-х, в період правління компартії Молдови, протягом 7 років очолював уряд.

Є й інші політики, які заявляли про намір балотуватися.

Санду може бути навіть вигідно, щоби у перегонах лишилися усі її противники, які ділитимуть між собою протестний електорат. Але чи не з’явиться хтось, хто "відкусить" значну частку виборців самої президентки?

Головний козир Маї Санду – це виборці за кордоном. Зараз явка закордонних виборів обіцяє бути нижчою, ніж на попередніх виборах, але у будь-якому разі, їхні голоси не залишають шансів на перемогу жодного проросійського кандидата у президенти.

За цих умов головною інтригою цих виборів є те, чи зможе Мая Санду перемогти вже у першому турі.

Політик, який вийде у другий тур проти Санду, автоматично стане магнітом для об’єднання опозиції (а також російської допомоги) на наступні парламентські вибори. Це може знизити шанси для пропрезидентської партії на наступних виборах до парламенту.

Словом, навіть за відсутності інтриги щодо переможця виборів у Молдові – на кону справді багато. Тож "Європейська правда" і надалі розповідатиме вам про перебіг кампанії у сусідній країні.

Докладніше – у матеріалі Сергія Сидоренка План "Перемога" для Молдови: як у РФ хочуть здолати Санду на виборах президента.