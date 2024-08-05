Чем важны для Молдовы президентские выборы и сможет ли Майя Санду сохранить власть

1 августа в Молдове официально началась президентская предвыборная кампания, которая является крайне важной – и для действующей власти, и для ее партнеров на Западе, и для Кремля, который пытается вернуть Молдову в свою орбиту.

На первый взгляд, здесь нет интриги. Президент Майя Санду является безусловным лидером и вопрос скорее в том, победит ли она в первом туре или придется голосовать дважды.

Но последствия этих двух сценариев – очень разные.

Подробно о том, что происходит в соседней стране, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко План "Победа" для Молдовы: как в России рссчитывают сбросить Санду на выборах президента. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

20 октября в Молдове откроются участки на выборах президента страны. Точнее, впервые в истории страны голосование начнется даже раньше – в некоторых странах и на некоторых молдавских участках планируют растянуть его на два дня, в других – позволят голосовать по почте.

Большой соцопрос, проведенный в мае-июне по заказу американского IRI, показал крайне полярное отношение к действующему президенту. Ее любят больше всех других политиков Молдовы, но и ненавидят также больше всех.

Стоит отметить, что даже в начале своего президентства Санду имела значительное количество противников, прежде всего среди пророссийской части населения Молдовы. В 2020 году она победила у тогдашнего пророссийского президента Додона, получив почти 58% голосов – но остальные 42% никуда не делись.

Словом, неудивительно, что за этот, лояльный к России электорат развернулась серьезная борьба.

Формально кампания только начинается и регистрация кандидатов еще впереди, но перечень реальных соперников Санду уже известен.

Самым популярным представителем оппозиции, лидером рейтингов среди всех оппонентов власти является пророссийский экс-президент, глава Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон.

Впрочем (сюрприз!) Додон объявил, что не пойдет на выборы. Социалисты выдвинут своим кандидатом бывшего генпрокурора Молдовы, гагауза Александра Стояногло.

Но у социалистов хватает конкурентов на этом поле.

Российская власть продолжает держаться олигарха Илана Шора как своего фаворита и пытается объединить все остальные партии вокруг него. Весной для этого создали политический блок "Победа", и даже церемонию его создания провели в Москве.

"Официальным" кандидатом Кремля стал бывший социалист Василе Боля.

Но "доживет" ли он до дня выборов, учитывая опыт снятия властями шоровских кандидатов в прошлом? На этот счет в Москве уверенности нет, поэтому зарегистрироваться планирует также дублер – экс-премьер Василе Тарлев, который в 2000-х, в период правления компартии Молдовы, в течение 7 лет возглавлял правительство.

Есть и другие политики, которые заявляли о намерении баллотироваться.

Санду может быть даже выгодно, чтобы в гонке остались все ее противники, которые будут делить между собой протестный электорат. Но не появится ли кто-то, кто "откусит" значительную долю избирателей самого президента?

Главный козырь Майи Санду – это избиратели за рубежом. Сейчас явка зарубежных выборов обещает быть ниже, чем на предыдущих выборах, но в любом случае, их голоса не оставляют шансов на победу ни одного пророссийского кандидата в президенты.

В этих условиях главной интригой этих выборов является то, сможет ли Майя Санду победить уже в первом туре.

Политик, который выйдет во второй тур против Санду, автоматически станет магнитом для объединения оппозиции (а также российской помощи) на следующие парламентские выборы. Это может снизить шансы для пропрезидентской партии на следующих выборах в парламент.

Словом, даже при отсутствии интриги относительно победителя выборов в Молдове – на кону действительно много. Поэтому "Европейская правда" и в дальнейшем будет рассказывать вам о ходе кампании в соседней стране.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко План "Победа" для Молдовы: как в России рссчитывают сбросить Санду на выборах президента.