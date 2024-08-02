У Москві визначили свого офіційного кандидата на виборах президента Молдови

Проросійське об’єднання молдовських партій "Перемога" в п’ятницю, 2 серпня, обрало своїм кандидатом у президенти Молдови депутата, колишнього члена Партії соціалістів Василія Болю.

Таке повідомлення з’явилось у Telegram-каналі "Перемоги", передає "Європейська правда".

Кандидатом у президенти Боля обрали збори блоку "Перемога". Також призначили керівника його кампанії – ним стала депутатка Марина Таубер, яка фігурує у кримінальному провадженні в Молдові та перебуває під західними санкціями.

У своїй передвиборчій програмі проросійський кандидат пропонує Молдові "відновлення відносин із Росією та СНД", вступ до БРІКС, "відновлення статусу російської мови" та забезпечення економіки "дешевим газом і дешевими енергоресурсами".

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Олігарх-утікач і лідер блоку "Перемога" Ілан Шор заявив, що Боля – "надійний друг, людина, яка боротиметься за свою ідею і команду до кінця".

Депутат Василь Боля вступив до партії "Відродження" після того, як його виключили з Партії соціалістів через візит до Тель-Авіва та зустріч із Шором, засудженим у Молдові на 15 років у так званій справі мільярда.

Вибори президента Молдови відбудуться 20 жовтня.

Нагадаємо, у квітні цього року кілька близьких до Шора молдовських партій провели з'їзд у Москві та об'єдналися в політичний блок "Перемога".

Олігарх-утікач, який очолив блок, виступив за федералізацію Молдови, яка має відбутися за "посередництва" Росії.