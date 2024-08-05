У Німеччині в липні обвалився продаж електрокарів

Продажі електромобілів у Німеччині – найбільшому автомобільному ринку Європи – в липні впали на 37% у порівнянні з минулим роком, продовжуючи тенденцію до загального зменшення популярності цього транспорту.

Такі дані навело в понеділок, 5 серпня, Федеральне автотранспортне відомство Німеччини (KBA), передає "Європейська правда".

Кількість зареєстрованих електрокарів у Німеччині минулого місяця становила 30 762 одиниці, або на 37% менше в порівнянні з липнем 2023 року. Це стало найбільшим падінням із грудня, коли уряд Німеччини скасував субсидії на електромобілі.

Натомість продажі автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння в липні зросли на 7%.

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Падіння ринку електрокарів відбувається на тлі скорочення державних субсидій, у результаті чого виробники автомобілів не можуть виконати власні виробничі плани з переходу на екологічніші види транспорту.

Найбільший європейський автовиробник Volkswagen минулого тижня заявив, що скоротив потужності на заводах у Німеччині, а також може змінити терміни нарощування виробництва акумуляторів для електрокарів.

Падіння попиту на електромобілі також погіршило настрої щодо бізнес-перспектив німецьких автовиробників, до яких, окрім VW, належать Mercedes-Benz Group і BMW.

Водночас, за даними німецького Федерального управління автомобільного транспорту, минулого року кількість електромобілів у Німеччині зросла майже на 396 тисяч і склала трохи менше 1,41 млн.