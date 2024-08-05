В Германии в июле обвалились продажи электрокаров

Продажи электромобилей в Германии – крупнейшем автомобильном рынке Европы – в июле упали на 37% по сравнению с прошлым годом, продолжая тенденцию к общему уменьшению популярности этого транспорта.

Такие данные привело в понедельник, 5 августа, Федеральное автотранспортное ведомство Германии (KBA), передает "Европейская правда".

Количество зарегистрированных электрокаров в Германии в прошлом месяце составило 30 762 единицы, или на 37% меньше по сравнению с июлем 2023 года. Это стало самым большим падением с декабря, когда правительство Германии отменило субсидии на электромобили.

Зато продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в июле выросли на 7%.

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Падение рынка электрокаров происходит на фоне сокращения государственных субсидий, в результате чего производители автомобилей не могут выполнить собственные производственные планы по переходу на более экологичные виды транспорта.

Крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen на прошлой неделе заявил, что сократил мощности на заводах в Германии, а также может изменить сроки наращивания производства аккумуляторов для электрокаров.

Падение спроса на электромобили также ухудшило настроения относительно бизнес-перспектив немецких автопроизводителей, к которым, кроме VW, относятся Mercedes-Benz Group и BMW.

В то же время, по данным немецкого Федерального управления автомобильного транспорта, в прошлом году количество электромобилей в Германии выросло почти на 396 тысяч и составило чуть менее 1,41 млн.