Кількість електромобілів у Німеччині торік склала майже 1,4 млн

За даними німецького Федерального управління автомобільного транспорту, минулого року кількість електромобілів у Німеччині зросла майже на 396 тисяч і склала трохи менше 1,41 млн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Це означає, що один із кожних 35 автомобілів у Німеччині є електромобілем (BEV).

Якщо до 1,41 млн додати близько 2 тисячі авто з паливними елементами і 922 тисячі гібридів, то сукупно таких авто буде 2,33 млн – або приблизно один з 21 автомобіля.

Таким чином, зростання кількості електромобілів було трохи вищим, ніж у 2022 році, коли їх додалось трохи менше, ніж 395 тисяч.

Управління припускає, що велика кількість транспортних засобів, зареєстрованих у Німеччині, була знищена в аваріях, виведена з експлуатації або продана за кордон.

У поточному році кількість електромобілів може зростати повільніше – частково через скасування держнадбавки на їх покупку.

Найбільшою групою електромобілів у Німеччині є позашляховики, на які припадає більше третини зареєстрованих BEV – 487 тисяч.

Що стосується брендів, то лідирує Volkswagen – у Німеччині близько 237 тисяч електромобілів компанії з Вольфсбурга. Далі йдуть Tesla зі 164 тисячами і Renault з 120 тисячами, Hyundai на четвертому місці з 92 тисячами і BMW на п'ятому місці з 85 тисячами.

Нагадаємо, у Франції в минулому році продали рекордну кількість електричних і гібридних автомобілів.

У 2023 році в ЄС затвердили правила, які передбачають збільшення кількості станцій підзарядки електроавтомобілів та заправки альтернативними видами палива.