Ізраїль каже, що Сійярто передав від Ірану попередження про атаку

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в розмові з ізраїльським візаві Ісраелем Кацом нібито передав попередження від Ірану про його готовність напасти на Ізраїль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Jerusalem Post.

Стверджується, що повідомлення Ірану передали Ізраїлю через угорського міністра закордонних справ, який зателефонував безпосередньо Кацу та розповів, що отримав цю інформацію від очільника іранського МЗС Алі Багері.

"Іран повідомив нам, що має намір напасти на Ізраїль", – сказав Кац, додавши, що "світ повинен вимагати від Ірану ціну за будь-які агресивні дії, які він здійснює".

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Сам Сійярто у Facebook підтвердив, що справді телефонував головам МЗС Ізраїлю та Ірану, що "ще раз довело, що часу в нас обмаль".

"Позиція Угорщини чітка: ми не можемо допустити, щоб Ізраїль зазнав ще одного терористичного нападу, подібного до того, що стався в жовтні минулого року, але водночас ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити початку великої регіональної війни", – додав він.

Неофіційно повідомляють, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже у понеділок або у вівторок.

США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.