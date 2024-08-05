Израиль говорит, что Сийярто передал от Ирана предупреждение об атаке

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в разговоре с израильским визави Исраэлем Кацом якобы передал предупреждение от Ирана о его готовности напасть на Израиль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Jerusalem Post.

Утверждается, что сообщение Ирана передали Израилю через венгерского министра иностранных дел, который позвонил непосредственно Кацу и рассказал, что получил эту информацию от главы иранского МИД Али Багери.

"Иран сообщил нам, что намерен напасть на Израиль", – сказал Кац, добавив, что "мир должен требовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществляет".

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Сам Сийярто в Facebook подтвердил, что действительно звонил главам МИД Израиля и Ирана, что "еще раз доказало, что времени у нас мало".

"Позиция Венгрии четкая: мы не можем допустить, чтобы Израиль подвергся еще одному террористическому нападению, подобному тому, что произошло в октябре прошлого года, но в то же время мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала большой региональной войны", – добавил он.

Неофициально сообщается, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израилю в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже в понедельник или во вторник.

США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.