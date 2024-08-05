Президентка Грузії викликає на дебати "тіньового олігарха" Іванішвілі

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі викликала олігарха, почесного президента партії влади "Грузинська мрія" Бідзіну Іванішвілі на дебати.

Про це вона сказала на пресконференції в понеділок, 5 серпня, повідомляє "Європейська правда"я з посиланням на Interpressnews.

За словами Зурабішвілі, Іванішвілі повинен публічно пояснити свою позицію про те, чого хоче для Грузії.

"Ніхто не може зрозуміти, де він, чого він хоче, навіщо і що він робить із цією країною. Я готова і запрошую його на дебати", – сказала вона, додавши, що почесного президента "Грузинської мрії" дехто вважає "главою держави".

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Президентка Грузії не уточнила, коли і в якому форматі мають відбутись дебати із Зурабішвілі. В оточенні олігарха поки не коментували пропозицію Зурабішвілі.

Бідзіна Іванішвілі – колишній прем'єр і екслідер "Грузинської мрії". Хоч Іванішвілі офіційно пішов з політики у 2021 році, та опоненти влади після цього не раз стверджували, що він продовжує правити країною "з-за лаштунків" і йому підпорядковані не тільки всі міністри, а й державні інститути.

Європарламент закликав ввести санкції проти Іванішвілі, якого назвав "олігархом", пов'язаним із Кремлем, що чинить негативний вплив на розвиток демократії в Грузії.

Минулого року Іванішвілі офіційно повернувся в політику, ставши почесним президентом "Грузинської мрії" з широкими повноваженнями. У грузинській владі не виключали, що олігарх може балотуватись у президенти Грузії.