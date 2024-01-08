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"Грузинська мрія" дала Іванішвілі право обирати прем’єр-міністра

Понеділок, 8 січня 2024, 22:30

Керівна партія влади Грузії "Грузинська мрія" офіційно закріпила статус почесного голови політсили у своєму статуті, який відійшов її засновнику, мільярдеру Бідзіні Іванішвілі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online", відповідні зміни були опубліковані на сайті Національного агентства публічного реєстру Грузії.

Зміни передбачають, що у структурі "Грузинської мрії" додається почесний голова – людина, "якій належать особливі заслуги перед країною і партією" і який є головним політичним радником партії.

Почесний голова "Грузинської мрії" також входить до складу політичної ради партії та має право його скликати. Політрада також "затверджує кандидатуру прем'єр-міністра Грузії за поданням почесного голови партії".

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Крім того, почесний голова партії може скликати позачерговий з'їзд "Грузинської мрії".

Нагадаємо, 30 грудня на з'їзді "Грузинської мрії" колишнього прем'єр-міністра Грузії і засновника "Грузинської мрії" Бідзіну Іванішвілі було обрано почесним головою партії.

Бідзіна Іванішвілі – колишній прем'єр і екслідер "Грузинської мрії". Хоч Іванішвілі офіційно пішов з політики у 2021 році, та опоненти влади після цього не раз стверджували, що він продовжує правити країною "з-за лаштунків" і йому підпорядковані не тільки всі міністри, а й державні інститути.

Восени 2022 року Україна запровадила санкції проти членів родини Бідзіни Іванішвілі, та нещодавно оголосила спонсором війни компанію, пов’язану з Іванішвілі.

Про повернення Іванішвілі в політику читайте у статті: Шлях до ЄС і до Росії одночасно: навіщо тіньовий лідер Грузії повертається у політику.

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