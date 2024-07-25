Міністр юстиції Грузії не виключив, що Іванішвілі балотуватиметься в президенти

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що мільярдер та почесний голова керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі може висунути свою кандидатуру в президенти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Заява про можливу нову роль голови керівної партії Грузії пролунала вперше, зазначає видання. Поки що офіційно вона нічим не підкріплена.

"Пан Іванішвілі, якщо він вирішить балотуватися в президенти, я впевнений, стане найкращим президентом в історії Грузії", – заявив Брегадзе.

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Оскільки в Грузії вже немає прямих президентських виборів, у жовтні після парламентських виборів нового главу держави обере колегія з 300 виборщиків – депутатів парламенту та представників регіонів.

Раніше стало відомо, що грузинські добровольці, які брали участь у бойових діях на боці України у війні проти РФ, повідомляють про виклики на допит у Службу державної безпеки Грузії.

Адвокат одного з допитаних бійців розповів, що допит стосувався справи про підготовку теракту проти засновника партії "Грузинська мрія", мільярдера і олігарха Бідзіни Іванішвілі, у рамках якої допитали добровольця, який воював в Україні.

Згодом Служба держбезпеки Грузії підтвердила, що розслідує факти підготовки вбивства Бідзіни Іванішвілі.

У СДБ стверджують, що підготовка вбивства Іванішвілі "організована і профінансована колишніми високопосадовцями уряду Грузії та колишніми співробітниками правоохоронних органів в Україні".

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