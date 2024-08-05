Президент Грузии вызывает на дебаты "теневого олигарха" Иванишвили

Грузинский президент Саломе Зурабишвили вызвала олигарха, почетного президента партии власти "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили на дебаты.

Об этом она сказала на пресс-конференции в понедельник, 5 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews.

По словам Зурабишвили, Иванишвили должен публично объяснить свою позицию о том, чего хочет для Грузии.

"Никто не может понять, где он, чего он хочет, зачем и что он делает с этой страной. Я готова и приглашаю его на дебаты", – сказала она, добавив, что почетного президента "Грузинской мечты" некоторые считают "главой государства".

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Президент Грузии не уточнила, когда и в каком формате должны состояться дебаты с Зурабишвили. В окружении олигарха пока не комментировали предложение Зурабишвили.

Бидзина Иванишвили – бывший премьер и экс-лидер "Грузинской мечты". Хотя Иванишвили официально ушел из политики в 2021 году, но оппоненты власти после этого не раз утверждали, что он продолжает править страной "из-за кулис" и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты.

Европарламент призвал ввести санкции против Иванишвили, которого назвал "олигархом", связанным с Кремлем, оказывающим негативное влияние на развитие демократии в Грузии.

В прошлом году Иванишвили официально вернулся в политику, став почетным президентом "Грузинской мечты" с широкими полномочиями. В грузинской власти не исключали, что олигарх может баллотироваться в президенты Грузии.