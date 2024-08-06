У Європарламенті закликали країни ЄС нарощувати поставки зброї Україні

Голова підкомітету з питань оборони Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликає уряд Німеччини та інші країни ЄС вжити подальших заходів для підвищення ефективності американських винищувачів F-16, які нещодавно були доставлені в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ZDF.

Штрак-Циммерманн наголошує, що Європа не повинна зупинятися після доставки винищувачів.

"Це важливий сигнал і ефективна підтримка, що F-16 нарешті будуть доставлені", – заявила політикиня.

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Але, за її словами, Європа не повинна відступати.

"Всі держави – не лише Німеччина – повинні зробити все, що в їхніх силах, щоб захистити Україну і дати їй можливість продовжувати захищати себе.

Це включає в себе підрозділи протиповітряної оборони і, незалежно від того, чи хоче про це чути канцелярія, чи ні, крилаті ракети Taurus", – заявила Штрак-Циммерман.

Нагадаємо, Штрак-Циммерманн регулярно критикує канцлера Олафа Шольца за відмову від постачання ракет Taurus Україні.

Колишній очільник Північноатлантичного Альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що Німеччина надто вагається в питанні збройної підтримки України для захисту від повномасштабного вторгнення Росії.