У Європарламенті закликали країни ЄС нарощувати поставки зброї Україні
Голова підкомітету з питань оборони Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликає уряд Німеччини та інші країни ЄС вжити подальших заходів для підвищення ефективності американських винищувачів F-16, які нещодавно були доставлені в Україну.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ZDF.
Штрак-Циммерманн наголошує, що Європа не повинна зупинятися після доставки винищувачів.
"Це важливий сигнал і ефективна підтримка, що F-16 нарешті будуть доставлені", – заявила політикиня.
Але, за її словами, Європа не повинна відступати.
"Всі держави – не лише Німеччина – повинні зробити все, що в їхніх силах, щоб захистити Україну і дати їй можливість продовжувати захищати себе.
Це включає в себе підрозділи протиповітряної оборони і, незалежно від того, чи хоче про це чути канцелярія, чи ні, крилаті ракети Taurus", – заявила Штрак-Циммерман.
Нагадаємо, Штрак-Циммерманн регулярно критикує канцлера Олафа Шольца за відмову від постачання ракет Taurus Україні.
Колишній очільник Північноатлантичного Альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що Німеччина надто вагається в питанні збройної підтримки України для захисту від повномасштабного вторгнення Росії.