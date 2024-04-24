У Бундестазі вимагають від Шольца дати Taurus Україні після схвалення допомоги Сенатом США

Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликає канцлера Олафа Шольца надати Україні далекобійні ракети Taurus після схвалення мільярдної допомоги Сенатом США.

Заяву німецької депутатки наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Штрак-Циммерманн нагадала, що, згідно з повідомленнями ЗМІ, у першому пакеті допомоги від США для України будуть далекобійні ракети ATACMS.

"Канцлер завжди запевняв нас, що він орієнтується на Сполучені Штати", – сказала вона.

За словами депутатки, це достатня причина для того, "щоб діяти вже зараз у питанні Taurus".

Раніше фракція опозиційного Християнсько-демократичного союзу закликала главу британського уряду Ріші Сунака, який у середу відвідає Берлін, тиснути на Шольца щодо поставки Україні крилатих ракет.

Нагадаємо, 23 квітня Сенат схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Президент США Джо Байден має намір підписати документ у середу, 24 квітня.