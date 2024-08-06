В Европарламенте призвали страны ЕС наращивать поставки оружия Украине

Председатель подкомитета по вопросам обороны Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призывает правительство Германии и другие страны ЕС принять дальнейшие меры для повышения эффективности американских истребителей F-16, которые недавно были доставлены в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ZDF.

Штрак-Циммерманн отмечает, что Европа не должна останавливаться после доставки истребителей.

"Это важный сигнал и эффективная поддержка, что F-16 наконец будут доставлены", – заявила политик.

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Но, по ее словам, Европа не должна отступать.

"Все государства – не только Германия – должны сделать все, что в их силах, чтобы защитить Украину и дать ей возможность продолжать защищать себя.

Это включает в себя подразделения противовоздушной обороны и, независимо от того, хочет ли об этом слышать канцелярия или нет, крылатые ракеты Taurus", – заявила Штрак-Циммерман.

Напомним, Штрак-Циммерманн регулярно критикует канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок ракет Taurus Украине.

Бывший глава Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что Германия слишком колеблется в вопросе вооруженной поддержки Украины для защиты от полномасштабного вторжения России.