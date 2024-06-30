Колишній генсек НАТО критикує Шольца за нерішучість у підтримці України

Колишній очільник Північноатлантичного Альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що Німеччина надто вагається в питанні збройної підтримки України для захисту від повномасштабного вторгнення Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу n-tv.

На думку Расмуссена, в Німеччині "було занадто багато вагань, коли йшлось про важливі рішення щодо поставок зброї" Україні.

"Ми всі пам'ятаємо багатомісячні дискусії щодо танків Leopard. Наразі канцлер (Олаф Шольц. – Ред.) відмовляється від постачання ракет дальнього радіусу дії Taurus. Я справді не розумію чому. Ці коливання лише дають Путіну додатковий стимул продовжувати війну", – вважає він.

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Колишній генсек НАТО сказав, що вагання Шольца стосовно підтримки України зроблять його не канцлером миру, а "канцлером вічної війни".

Расмуссен нагадав, що США вирішили розблокувати постачання Україні ракет великої дальності ATACMS, а Данія та Нідерланди вже готуються відправити в Україну перші винищувачі F-16.

"Тому я продовжую закликати канцлера Шольца якнайшвидше схвалити поставку ракет Taurus. Ми повинні зняти усі обмеження на постачання зброї. Як з погляду того, яку зброю ми постачаємо, так і з погляду того, як вона використовується", – підсумував ексгенсек.

Канцлер Німеччини не раз підтверджував, що відмовляється постачати крилаті ракети навіть після рішення США стосовно ATACMS.

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