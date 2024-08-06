Президентка Грузії не здивована суворою реакцією США на дії уряду

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наголосила, що "суворі та чіткі" заяви з боку США у відповідь на дії грузинського уряду не є дивними.

Заяву Зурабішвілі наводить "Грузія Online", повідомляє "Європейська правда".

Водночас вона додала, що їй як президентці шкода через такі рішення партнерів зі США.

"Я не здивована реакцією Америки, заявами. Як може бути інакше, коли протягом 30 і більше років допомагаєш країні розбудовувати державу не тільки матеріально, а й усіма зусиллями...і раптом незрозуміло і без пояснення, вас називають ворогом, звинувачують у чомусь, висувають незрозумілі, нечувані теорії", – сказала Зурабішвілі.

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Вона додала, що уряд Грузії не мав би дивуватись такі реакції з боку Сполучених Штатів.

"Мені шкода, як президентці Грузії. Це я скажу сенаторці Шахін, яка прибуде за кілька днів", – зауважила Зурабішвілі.

Крім того, як зазначила президентка Грузії, вона рішення про припинення фінансування грузинської армії та лабораторії Лугара вона не розуміє.

Зурабішвілі сказала, що "армію чіпати не можна", оскільки на ній "стоїть наша держава і наша оборона".

"Тим паче вона повністю створена Америкою", – резюмувала вона.

Нагадаємо, 31 липня Держдеп США оголосив, що США призупиняють допомогу для уряду Грузії на понад 95 млн доларів через її антизахідний розворот.

Євросоюз раніше заморозив 30 мільйонів євро, які планували надати Міноборони Грузії, та допускає призупинення інших програм.