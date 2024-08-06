Президент Грузии не удивлена строгой реакцией США на действия правительства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что "строгие и четкие" заявления со стороны США в ответ на действия грузинского правительства не являются странными.

Заявление Зурабишвили приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

В то же время она добавила, что ей как президенту жаль из-за таких решений партнеров из США.

"Я не удивлена реакцией Америки, заявлениями. Как может быть иначе, когда в течение 30 и более лет помогаешь стране развивать государство не только материально, но и всеми усилиями ... и вдруг непонятно и без объяснения, вас называют врагом, обвиняют в чем-то, выдвигают непонятные, неслыханные теории", – сказала Зурабишвили.

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Она добавила, что правительство Грузии не должно было бы удивляться такой реакции со стороны Соединенных Штатов.

"Мне жаль, как президенту Грузии. Это я скажу сенатору Шахин, которая прибудет через несколько дней", – отметила Зурабишвили.

Кроме того, как отметила президент Грузии, она решение о прекращении финансирования грузинской армии и лаборатории Лугара она не понимает.

Зурабишвили сказала, что "армию трогать нельзя", поскольку на ней "стоит наше государство и наша оборона".

"Тем более, она полностью создана Америкой", – резюмировала она.

Напомним, 31 июля Госдеп США объявил, что США приостанавливают помощь для правительства Грузии на более 95 млн долларов из-за ее антизападного разворота.

Евросоюз ранее заморозил 30 миллионов евро, которые планировали предоставить Минобороны Грузии, и допускает приостановление других программ.