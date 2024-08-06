Німецький суд винесе рішення у знаковій справі щодо пропалестинського гасла

Берлінський суд, як очікується, винесе рішення у справі пропалестинської активістки, яка вигукнула на мітингу суперечливе гасло "Від річки до моря", що, на думку її прихильників, є тестом для Німеччини на свободу слова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Процес у районному суді над німкенею іранського походження, яку ідентифікують лише як Ава М., є одним з декількох, що відбулися після нападів ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня і руйнування Гази, і які перевіряють межі свободи слова в Німеччині.

22-річну обвинувачену звинувачують у "потуранні нападу ХАМАС" шляхом використання гасла "Від річки до моря Палестина буде вільною" під час протесту 11 жовтня біля бульвару Зонненаллеє у столичному районі Нойкьольн, що відрізняється багатонаціональним складом населення.

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За потурання злочину передбачено покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк до трьох років або штрафу.

Прессекретар суду Ліза Яні підтвердила, що, хоча в Берліні було близько п'яти справ, пов'язаних з "заворушеннями" і "підбурюванням" під час пропалестинських протестів, це, ймовірно, перша справа, пов'язана саме з використанням політично забарвленої фрази.

Навіть якщо у вівторок підсудну визнають винною, це буде лише початком довгої юридичної одіссеї з оскарженням рішення у вищих судових інстанціях. "Рішення... не буде обов'язковим до виконання – ми є найнижчою судовою інстанцією", – сказала Яні.

Прихильники оголосили про мітинг біля будівлі суду на підтримку підсудної.

Команда адвокатів Ави М. заявила, що гасло слід розглядати як "центральне вираження глобального руху солідарності з Палестиною", і що пропалестинські активісти чинять опір спробам криміналізувати його.

Адвокат, який представляє її інтереси, Александр Горський, сказав, що різні спроби німецьких прокурорів класифікувати цю фразу як потурання злочинним діям, розпалювання ненависті або використання терористичної символіки ілюструють примхливий підхід, який чинить негативний вплив на свободу політичного самовираження.

"Від річки до моря" – це фрагмент гасла, що використовується з 1960-х років багатьма активістами з різними програмами. Воно має широкий спектр інтерпретацій у всьому світі, від геноцидних до демократичних.

У повному вислові йдеться про землі між річкою Йордан на сході та Середземним морем на заході, що охоплюють як Ізраїль, так і окуповані палестинські території.

Німеччина вважає підтримку Ізраїлю питанням Staatsräson, або державницьким питанням, що лежить в основі її національної ідентичності через її відповідальність за Голокост.

У листопаді минулого року міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер заборонила діяльність ХАМАС у Німеччині, а також гасло "Від річки до моря", яке вона оголосила гаслом ХАМАС.

У лютому міністр юстиції Марко Бушманн заявив, що ця фраза може становити "антисемітське підбурювання" і розумітися як "потурання вбивствам, скоєним в Ізраїлі".

Німецька поліція часто використовувала цей вислів як виправдання для відкликання дозволу на проведення організованих протестів або ставила його уникнення умовою надання дозволу, посилаючись на директиву Фезер.

Однак судова система дотримується більш гнучкого підходу, залежно від контексту події і того, чи можна її інтерпретувати як схвалення нападів ХАМАС або як більш загальний заклик до палестинської державності.

Варто зазначити, що торік влада Чехії спільно з правоохоронцями обговорила заходи боротьби з антисемітизмом під час публічних акцій, зокрема, розглянула можливість покарання за гасло "Від річки до моря Палестина буде вільною" за певних обставин.