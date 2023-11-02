У Німеччині офіційно заборонили діяльність ХАМАС

Після того як, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності ХАМАС у країні, міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер втілила заборону в життя.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Як оголосила Фезер в четвер у Берліні, діяльність радикальної ісламської терористичної організації ХАМАС і палестинської мережі Samidoun заборонена в Німеччині.

Угруповання Samidoun також діє в Німеччині під назвами "HIRAK – Палестинський молодіжний рух за мобілізацію молоді (Німеччина)" і "Hirak eV".

"Проведення спонтанних "святкувань радості" тут, у Німеччині, у відповідь на жахливі терористичні атаки ХАМАСу проти Ізраїлю демонструє антисемітський, антигуманний світогляд Samidoun в особливо огидний спосіб", – сказала Фезер.

"Антисемітизму немає місця в Німеччині. Ми будемо боротися з ним у всіх формах і всіма конституційними засобами держави", – наголосила вона.

Samidoun називає себе "мережею солідарності з палестинськими в'язнями". За оцінкою органів безпеки, мережа тісно пов'язана з радикальною палестинською організацією НФЗП (Народний фронт визволення Палестини). Сама НФЗП пропагує збройну боротьбу проти Ізраїлю, але, на відміну від ХАМАС, не є релігійною. Вона входить до терористичного списку ЄС.

Заборона послідувала за оголошенням тритижневої давнини: через кілька днів після терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня Шольц оголосив про заборону на діяльність двох організацій. Представники Samidoun відсвяткували напад ХАМАС у Берліні, роздаючи солодощі. ХАМАС класифікується як терористична організація в ЄС і США.

Він також пообіцяв дотримуватися "нульової толерантності" до антисемітизму, посилаючись на відповідальність перед Ізраїлем, враховуючи роль Німеччини у Голокості.

Відомство з охорони конституції припускає, що в Німеччині налічується близько 450 прихильників ХАМАС. Кількість прихильників Samidoun невідома, але, ймовірно, вона значно менша.