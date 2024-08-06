Немецкий суд вынесет решение по знаковому делу о пропалестинском лозунге

Берлинский суд, как ожидается, вынесет решение по делу пропалестинской активистки, которая выкрикнула на митинге противоречивый лозунг "От реки до моря", что, по мнению ее сторонников, является тестом для Германии на свободу слова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Процесс в районном суде над немкой иранского происхождения, которую идентифицируют только как Ава М., является одним из нескольких, произошедших после нападений ХАМАС в Израиле 7 октября и разрушения Газы, и которые проверяют границы свободы слова в Германии.

22-летнюю обвиняемую обвиняют в "попустительстве нападению ХАМАС" путем использования лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" во время протеста 11 октября возле бульвара Зонненаллее в столичном районе Нойкьольн, отличающемся многонациональным составом населения.

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За попустительство преступлению предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет или штрафа.

Пресс-секретарь суда Лиза Яни подтвердила, что, хотя в Берлине было около пяти дел, связанных с "беспорядками" и "подстрекательством" во время пропалестинских протестов, это, вероятно, первое дело, связанное именно с использованием политически окрашенной фразы.

Даже если во вторник подсудимую признают виновной, это будет лишь началом долгой юридической одиссеи с обжалованием решения в высших судебных инстанциях. "Решение ... не будет обязательным к исполнению – мы являемся самой низкой судебной инстанцией", – сказала Яни.

Сторонники объявили о митинге у здания суда в поддержку подсудимой.

Команда адвокатов Авы М. заявила, что лозунг следует рассматривать как "центральное выражение глобального движения солидарности с Палестиной" и что пропалестинские активисты сопротивляются попыткам криминализировать его.

Адвокат, представляющий ее интересы, Александр Горский, сказал, что различные попытки немецких прокуроров классифицировать эту фразу как попустительство преступным действиям, разжигание ненависти или использование террористической символики иллюстрируют капризный подход, который оказывает негативное влияние на свободу политического самовыражения.

"От реки до моря" – это фрагмент лозунга, используемого с 1960-х годов многими активистами с различными программами. Он имеет широкий спектр интерпретаций во всем мире, от геноцидных до демократических.

В полном выражении речь идет о землях между рекой Иордан на востоке и Средиземным морем на западе, охватывающих как Израиль, так и оккупированные палестинские территории.

Германия считает поддержку Израиля вопросом Staatsräson, или государственным вопросом, лежащим в основе ее национальной идентичности из-за ее ответственности за Холокост.

В ноябре прошлого года министр внутренних дел Нэнси Фезер запретила деятельность ХАМАС в Германии, а также лозунг "От реки к морю", который она объявила лозунгом ХАМАС.

В феврале министр юстиции Марко Бушманн заявил, что эта фраза может представлять "антисемитское подстрекательство" и пониматься как "попустительство убийствам, совершенным в Израиле".

Немецкая полиция часто использовала это выражение в качестве оправдания для отзыва разрешения на проведение организованных протестов или ставила его избежание условием предоставления разрешения, ссылаясь на директиву Фезер.

Однако судебная система придерживается более гибкого подхода, в зависимости от контекста события и того, можно ли его интерпретировать как одобрение нападений ХАМАС или как более общий призыв к палестинской государственности.

Стоит отметить, что в прошлом году власти Чехии совместно с правоохранителями обсудили меры борьбы с антисемитизмом во время публичных акций, в частности, рассмотрели возможность наказания за лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной" при определенных обстоятельствах.