У Чехії розглядають можливість покарання за антиізраїльське гасло

Влада Чехії спільно з правоохоронцями напередодні обговорили заходи боротьби з антисемітизмом під час публічних акцій, зокрема, розглянули можливість покарання за гасло "Від річки до моря Палестина буде вільною" за певних обставин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Висновок дискусії полягає в тому, що використання гасла "Від річки до моря Палестина буде вільною" є проблематичним в контексті нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року і може мати ознаки кримінального злочину", – сказала речниця МВС Чехії Клара Длубалова.

Як зазначили у МВС, особа, яка використовує таке гасло, потенційно може бути винною у підтримці та сприянні тероризму, розпалюванні ненависті до групи людей або запереченні, піддаванні сумніву, потуранні чи виправданні геноциду.

"Гасло історично використовувалося переважно в поєднанні з чітко сформульованою вимогою знищення існування Держави Ізраїль і ліквідації частини населення будь-якими засобами, в тому числі насильницькими", – пояснили в міністерстві внутрішніх справ.

Чеська поліція заздалегідь інформує організаторів демонстрацій про очевидну проблемність гасла.

Раніше стало відомо, що у німецькій Баварії переслідуватимуть за антиізраїльське гасло "Від річки до моря".

Крім того, Єврокомісія заявила про надзвичайний рівень сплеску антисемітизму в Європі.