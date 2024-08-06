В Румынии опровергли фейк о поджоге украинскими беженцами склада с топливом

В Министерстве обороны Румынии опровергли фейк о поджоге украинскими беженцами склада с топливом, который на днях распространился в соцсетях.

Соответствующее сообщение разместил новостной портал румынского Минобороны, пишет "Европейская правда".

Как указано, соответствующий фейк распространили связанные с РФ аккаунты в Telegram, VK, YouTube и Reddit.

Они утверждали, что группа неизвестных подожгла склад с горючим в румынском городе Брагадиру.

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Эти же "источники" утверждали, якобы на складе хранилось топливо для Вооруженных сил Украины.

Также в одном из Telegram-каналов "источники" пытаются навязать мнение, что якобы склад подожгла группа украинских беженцев, недовольных уменьшением европейской поддержки Украины.

В румынском оборонном ведомстве подчеркнули, что вся информация об "инциденте", распространяемая этими каналами, является абсолютно неправдивой.

"Опубликованное видео, на которое делается ссылка, не снято в городе Брагадиру или в любом другом месте на территории Румынии; румынские власти не сообщали о пожаре ни на одном из топливных складов на территории нашей страны", – говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны Румынии заявило, что распространяемая в Telegram-каналах информация о якобы обучении украинцев на истребителях F-16 на территории страны является фейком.

Перед этим в Румынии опровергли информацию о том, что румынские зенитные установки Gepard сбивали российские дроны "Шахед".