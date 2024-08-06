ЄС офіційно схвалив надання Україні траншу макрофіну на 4,2 млрд євро 

Рада Євросоюзу у вівторок схвалила виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.

Про це повідомило у вівторок головування Угорщини у Раді ЄС, пише "Європейська правда".

Відзначено, що рішення ухвалили за письмовою процедурою.

"...Рада сьогодні ухвалила імплементаційне рішення, дозволяючи здійснити перший платіж у розмірі майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility.

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Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління", – сказано у повідомленні.

У пресслужбі Ради ЄС зазначили, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в українському плані реформ (Ukraine Plan), для отримання коштів.

Ці реформи охоплюють управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування.

Рада ЄС також підкреслила важливість якнайшвидшого виділення коштів, зважаючи на складну фінансову ситуацію в Україні.

В Українському плані викладено наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також реформи, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

У травні 2024 року Рада ЄС дійшла висновку, що Український план відповідає передумовам, необхідним для отримання Україною до 50 мільярдів євро підтримки в рамках Ukraine Facility.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок заявив, що найближчим часом Україна очікує на транш обсягом 4,2 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, у липні посли Євросоюзу схвалили виплату першого платежу обсягом 4,2 млрд євро за планом реформ за Ukraine Plan у рамках механізму Ukraine Facility.