В уряді найближчим часом очікують на транш у 4,2 млрд євро від ЄС

Найближчим часом Україна очікує на й транш обсягом 4,2 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він згадав, що вчора до державного бюджету надійшло $3,9 млрд безповоротної допомоги від Сполучених Штатів.

"Загалом цього року розраховуємо отримати від американських союзників $7,8 млрд бюджетної підтримки. Також уже найближчим часом очікуємо на наступний транш обсягом 4,2 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. За 2024 рік Україна залучить від ЄС за цією програмою загалом 16 млрд євро", – сказав Шмигаль

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Він наголосив, що Україна йде за графіком виконання всіх індикаторів, виконує всі реформи, а також ухвалює всі необхідні зміни.

"Маємо запевнення від держав-партнерів і міжнародних фінансових інституцій, що всі потреби зовнішнього фінансування на цей рік будуть забезпечені", – заявив глава українського уряду.

Нагадаємо, наприкінці липня ЄС спрямував перші кошти у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів на підтримку України.

Також у липні посли Євросоюзу схвалили виплату першого платежу обсягом 4,2 млрд євро за планом реформ Ukraine Plan у рамках механізму Ukraine Facility.

Перші транші Україна отримала без умов, а підставою для отримання наступних є виконання визначеного плану реформ у низці сфер.