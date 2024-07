Посли ЄС схвалили надання Україні траншу макрофіну на 4,2 млрд євро у рамках Ukraine Facility

Посли ЄС схвалили транш макрофінансової допомоги для України у розмірі близько 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility, спрямованої на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державного управління.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили на офіційній сторінці угорського головування в Раді ЄС.

Посли Євросоюзу схвалили виплату першого платежу обсягом 4,2 млрд за планом реформ Ukraine Plan у рамках механізму Ukraine Facility.

✅ Today, Ambassadors adopted the first instalment under the Ukraine Plan of the Ukraine Facility Regulation, paving the way for the transfer of nearly €4.2 bn to support Ukraine's recovery, reconstruction, and modernisation. As a next step, the @EUCouncil will move ahead with a… pic.twitter.com/4XIG7iDMSl

