CNN: Гарріс напередодні так і не обрала свого віцепрезидента

Ймовірна кандидатка від Демократичної партії на посаду президента США Камала Гарріс Камала Гарріс напередодні лягла спати, так і не прийнявши рішення щодо свого імені віцепрезидента.

Про це стало відомо телеканалу CNN від джерел, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників телеканалу, Гарріс вирішила "переспати" з найбільш важливим рішенням у своїй політичній кар'єрі ще одну ніч.

Це означає, що Гарріс повідомить про свій вибір обраного партнера по виборах лише вранці за Вашингтоном.

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Проте підготовка до цього оголошення – включаючи підготовку до сьогоднішнього вечірнього мітингу у Філадельфії, де Гарріс і її соратник вперше з'являться разом – мала тривати навіть тоді, коли кампанія перебувала в режимі очікування.

З цією метою кампанія надрукувала кілька варіантів плакатів з ім'ям Гарріс поряд з іменами кількох найбільш ймовірних віцепрезидентів, повідомило джерело.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Гарріс звузила список претендентів на посаду свого віцепрезидента до двох – губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро і губернатора Міннесоти Тіма Волза.

Останні опитування показують, що віцепрезидентці США вдалося перезавантажити президентські перегони завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.

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