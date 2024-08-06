CNN: Харрис накануне так и не выбрала своего вице-президента

Вероятный кандидат от Демократической партии на пост президента США Камала Харрис накануне легла спать, так и не приняв решение относительно своего имени вице-президента.

Об этом стало известно телеканалу CNN от источников, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников телеканала, Харрис решила "переспать" с наиболее важным решением в своей политической карьере еще одну ночь.

Это означает, что Харрис сообщит о своем выборе избранного партнера по выборам только утром по Вашингтону.

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Однако подготовка к этому объявлению – включая подготовку к сегодняшнему вечернему митингу в Филадельфии, где Харрис и ее соратник впервые появятся вместе – должна была продолжаться даже тогда, когда кампания находилась в режиме ожидания.

С этой целью кампания напечатала несколько вариантов плакатов с именем Харрис наряду с именами нескольких наиболее вероятных вице-президентов, сообщил источник.

Накануне СМИ сообщили, что Харрис сузила список претендентов на должность своего вице-президента до двух – губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Волза.

Последние опросы показывают, что вице-президенту США удалось перезагрузить президентскую гонку благодаря поддержке демократов, молодых и темнокожих избирателей, которые становятся более активными и склонными к голосованию, а также женщин, которые уверены, что она будет больше способствовать их интересам.

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