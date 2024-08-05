ЗМІ: Гарріс звузила список претендентів на посаду віцепрезидента до двох

Ймовірна кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс звузила список претендентів на посаду свого віцепрезидента до двох – губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро і губернатора Міннесоти Тіма Волца.

Про це агентству Reuters розповіли три джерела, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що Гарріс оголосить про свій вибір до вівторка – перед її першим публічним виступом із соратником, який відбудеться ввечері в Університеті Темпл у Філадельфії.

За словами джерел, наразі незрозуміло, чи було прийнято остаточне рішення щодо кандидатури віцепрезидента.

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Окрім Шапіро та Волца, серед інших претендентів були сенатор Марк Келлі з Аризони, міністр транспорту Піт Бутіджедж, губернатор Кентуккі Енді Бешир та губернатор Іллінойсу Джей Б. Прітцкер.

Кандидати будуть проінформовані в понеділок ввечері або у вівторок вранці про те, чи були вони обрані, додають співрозмовники агентства.

Останні опитування показують, що віцепрезидентці США вдалося перезавантажити президентські перегони завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.

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