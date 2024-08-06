Як Британію охопили антимігрантські заворушення і до чого тут Росія

Що потрібно для того, аби занурити цілу країну в кризу? Навіть таку потужну країну, як Велика Британія.

Інколи вистачає вчасно запущеного фейку – особливо якщо до його поширення долучиться сумнозвісна машина російської пропаганди.

Протести, які останній тиждень тривають у різних британських містах, це доводять.

Про те, як трагедія в невеликому місті перетворилась на найбільший виклик для нового британського уряду та яку роль тут зіграла дезінформація, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію. Далі – стислий її виклад.

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Атака, яка сколихнула всю Британію, сталась уранці 29 липня неподалік від центру міста Саутпорт. 17-річний хлопець у масці і з ножем прийшов у приміщення, де тривали заняття з танців, і почав нападати на всіх присутніх – і дітей, і дорослих.

На місці загинули дві дівчинки – шести і семи років. Ще одна дівчинка, дев’яти років, загинула наступного дня у лікарні. Усього постраждали восьмеро дітей, із них п’ятеро – в критичному стані.

Також поранення отримали дві викладачки, а також місцевий бізнесмен, які намагались захистити дітей.

Поліція прибула на місце через десять хвилин після початку нападу і затримала 17-річного хлопця з ножем.

Одразу після нападу в британських соцмережах почали ширити ім’я нібито нападника – Алі Аль-Шакаті, який "прибув до Британії на човні минулого року" і перебував під наглядом спецслужб.

Явний натяк, що це іммігрант-мусульманин, тож і сумнівів не повинно бути, чому він накинувся з ножем на дітей-християн.

Це і спровокувало заворушення, які останній тиждень тривають у різних британських містах.

Ситуацію не врятувало навіть те, що в четвер, 1 серпня, офіційно оголосили ім’я затриманого: Аксель Рудакубана, народився в Кардіффі (центр Уельсу), батьки – вихідці з Руанди (більшість населення якої є християнами).

Звідки почалось поширення історії про "Алі Аль-Шакаті", встановити важко. Серед перших джерел цієї дезінформації – твіттер-акаунт на ім’я Bernie Spofforth, який раніше помічали в поширенні теорії змов про зміни клімату та коронавірус.

Саме той пост підхопили інші популярні користувачі X (Twitter).

Свою, хоч і не таку помітну роль, зіграв сумнівний сайт під назвою Channel3 Now. Саме на його (нині видалену) новину з твердженнями про нападника в Саутпорті посилались у соцмережах.

Історія Channel3 Now починається у далекому 2012 році. Тоді це був YouTube-канал, який публікував відео про автомобільні перегони з… російського Іжевська.

"Згадані у відео водії пов’язані з оборонною та ІТ-галузями в Росії. Серед них – чоловік, який, імовірно, раніше був оперативником КДБ, а після того працював у російському парламенті", – пише The Daily Mail.

Youtube-канал змінив декілька назв поки не став називатися Channel3 Now. А з червня 2023 року доповнив її сайт із доменним іменем, зареєстрованим у Литві, й нібито керований з Пакистану та США. Причому сайт також час від часу змінював ім’я.

Показово, що на статтю Channel3 Now про "Алі Аль-Шакаті" майже одразу ж послався флагман російської держпропаганди, канал RT.

Стверджувати напевне важко, та поведінка Channel3 Now цілком вписується в логіку масштабної російської кампанії з дезінформації під назвою "Двійник".

Її суть проста: створюються сайти-смітники, які зовні нагадують відомі ЗМІ. Для видимості роботи їх заповнюють передруками реальних новин, а в якийсь момент закидають фейк, який потім підхоплюють соцмережі.

Це не означає, що за нинішніми протестами й погромами стоїть виключно Росія. Ні, у Британії тривалий час існують антиіммігрантські настрої. Проблема в тому, що Росія намагається роздмухати ці сентименти та радикалізувати їх.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.