Операція Doppelgänger: як Росія підробляла новини провідних європейських ЗМІ

"Французька влада виявила цифрову кампанію з маніпулювання інформацією, яку ведуть проти Франції із залученням російських виконавців; у ній брали участь державні або пов'язані з російською державою структури шляхом поширення неправдивої інформації", – заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

У її заяві, яку зачитала на брифінгу 13 червня речниця МЗС Анн-Клер Лежандр, ідеться про те, що Париж "тісно співпрацює" зі своїми союзниками, "щоби припинити гібридну війну, яку веде Росія".

Згідно зі звітом, який публікує МЗС Франції, кампанія була націлена на сайти низки французьких загальнонаціональних видань, а також на сайт Міністерства закордонних справ та інші урядові портали шляхом створення дзеркальних сторінок.

"Залучення російських посольств і культурних центрів, які брали активну участь у розширенні цієї кампанії, зокрема через свої інституційні акаунти в соціальних мережах, є новою ілюстрацією гібридної стратегії, яку Росія реалізує, щоб підірвати умови для спокійних демократичних дебатів, а відтак – для підриву наших демократичних інституцій", – йдеться в заяві МЗС.

Операція з дезінформації під назвою Doppelgänger (у європейському фольклорі Doppelgänger – злий двійник людини, темний бік особистості) була вже задокументована 2022 року, зокрема європейською організацією EUDisinfoLab та американським гігантом Meta.

Нині триває її "друга фаза", "але з більш витонченими способами дій, спрямованими на те, щоб обійти контрзаходи та бути менш помітною", – пояснило агентству France-Presse джерело у французьких структурах безпеки.

Наприкінці вересня 2022 року компанія Meta оголосила, що їй удалося припинити операцію з "таємного впливу" і маніпулювання інформацією на платформі Facebook, яку проводили з Росії.

Операцію здійснювали дві російські маркетингові консалтингові фірми, які просували в соцмережах статті, опубліковані на піратських сайтах. На це дві компанії витратили близько $105 тисяч.

Тепер у Франції жертвами російської операції стали щонайменше чотири щоденні газети: Le Parisien, Le Figaro, Le Monde і 20 minutes.

З погляду техніки, у цьому випадку йдеться про створення (публікацію) підроблених статей на сторінках, ідентичних за виглядом і параметрами офіційним сайтам популярних ЗМІ, але з іншим доменним ім'ям (наприклад, із розширенням .ltd замість .fr).

Такий вид кібершахрайства називається "тайпсквотинг".

Причому найчастіше обман посилюється тим, що в подібних фальшивих публікаціях є гіперпосилання на справжні статті "піратованих" ЗМІ. Потім ці фейкові матеріали поширюються через соціальні мережі, щоб підвищити їхню "вірусність".

Російську кампанію дезінформації у Франції було розкрито під час розслідувань, проведених спеціальною службою VIGINUM, створеною 2021 року при французькому уряді для виявлення і боротьби зі спробами іноземного втручання в цифровій сфері.

"Ця кампанія з маніпулювання інформацією, за якою VIGINUM стежить уже понад рік, спрямована на дискредитацію підтримки України Заходом", – ідеться у висновках, опублікованих французькою спецслужбою.

Як зазначає VIGINUM, під час кампанії поширювали "проросійський контент, пов'язаний із війною в Україні", який "ганьбить українських лідерів". Зловмисники також "експлуатували" внутрішній новинний порядок денний Франції, поширюючи контент, що загострює політичну і суспільну полеміку.

Служба VIGINUM виділяє чотири основні теми в наративах цих підроблених публікацій:

- неефективність санкцій проти Росії, які насамперед ляжуть тягарем на держави ЄС та/або їхніх громадян;

- русофобія західних держав;

- варварство українських збройних сил і неонацистська ідеологія, що переважає серед українського керівництва;

- негативні наслідки для європейських країн від прийому українських біженців.

Французька служба VIGINUM повідомляє про виявлення 355 доменних імен, за допомогою яких проводилася російська кампанія дезінформації.

З кінця травня 2023 року ця кібероперація вийшла на новий рівень, оскільки, як наголошується у звіті, зловмисники почали розміщувати матеріали, що імітують публікації МЗС Франції.

"Ми виявили десятки куплених росіянами доменних імен. Ми маємо справу не з людьми, які діють точково, "гомеопатичними дозами", вони вже близькі до промислових масштабів. При цьому ми не знаємо їхньої кінцевої мети. Це мікронацілювання на певні групи населення? Чи є це постійною малоінтенсивною кампанією? Чи готується для масової акції в якийсь момент?" – прокоментувало агентству France-Presse джерело у службах безпеки.

За його словами, ця операція "була дуже добре скоординована і структурована".

Початкова платформа операції має назву RRN, за назвою проросійського сайту RRN.world, Reliable Recent News (раніше називався Reliable Russian News) – сайту, створеного за кілька місяців після початку війни РФ проти України, на якому публікували багато фейків, зокрема про так зване "інсценування" бійні в Бучі.

Крім тайпсквотингу, платформа поширювала карикатури на Зеленського або публікувала проросійський дискурс і фейки через певні так звані "реінформаційні" сайти.

Агентство France-Presse зазначає, що, крім французьких видань Le Parisien, Le Figaro, Le Monde і 20 minutes,

російська кіберкампанія дезінформації зачепила німецькі Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel, Bild і Die Welt, а також низку ЗМІ Італії.

Ця операція є частиною вже тривалої і задокументованої практики впливу на суспільну думку, що проводиться Росією, йдеться у звіті французького МЗС.

Після вторгнення в Україну Москва робить ставку на фейкові новини, щоб підірвати суспільну підтримку українців на Заході.

Путін "чекає, поки західні суспільства втомляться", зазначив у понеділок один європейський високопосадовець, нагадавши, що в умовах припинення постачань російських енергоносіїв до Європи "минула зима була м'якою", але "якщо наступна буде важкою" і ціни на опалення злетять, це може "викликати напруженість у суспільстві".

Стаття початково вийшла на сайті Radio France internationale і публікується з дозволу правовласника