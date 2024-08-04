У Британії продовжилися протести із заворушеннями після резонансного вбивства дітей

Вдень у неділю у деяких британських містах продовжилися протести із заворушеннями, спровоковані загибеллю трьох дівчаток внаслідок нападу неповнолітнього під час танцювального майстер-класу.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

У неділю вдень заворушення почалися у місті Мідлсбро, що у Північному Йоркширі. У поліції заявили, що ситуація загострилася близько 14 години за місцевим часом і безлади тривають. Протестувальники кидаються у поліцію бруківкою та іншими предметами.

Photo: PA

Низка місцевих бізнесів, у тому числі McDonald's, вирішили зачинитися. Затримали щонайменш кількох осіб.

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Неспокійно також у місті Ротергем у Південному Йоркширі.

Photo: PA

У Ліверпулі і Саутпорті оголосили тимчасові спецрозпорядження, які розширюють повноваження поліції. Зокрема, правоохоронці отримують бправо зупиняти та проводити огляд осіб з метою запобігти заворушенням.

Під час та після подій попередньої ночі затримали понад 90 осіб.

Нагадаємо, хвиля антиіммігрантських протестів і сутичок у Британії почалася після нападу з ножем на дитячий танцювальний клас у Саутпорті, жертвами якого стали троє дітей.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "національної спроможності" для боротьби з насильницькими заворушеннями та учасниками масових заворушень.