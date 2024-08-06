Как Британию охватили антимигрантские беспорядки и при чем здесь Россия

Что нужно для того, чтобы погрузить целую страну в кризис? Даже такую мощную страну, как Великобритания.

Иногда хватает вовремя запущенного фейка – особенно если к его распространению присоединится печально известная машина российской пропаганды.

Протесты, которые последнюю неделю продолжаются в разных британских городах, это доказывают.

О том, как трагедия в небольшом городе превратилась в самый большой вызов для нового британского правительства и какую роль здесь сыграла дезинформация, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию. Далее – краткое ее изложение.

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Атака, которая всколыхнула всю Британию, произошла утром 29 июля недалеко от центра города Саутпорт. 17-летний парень в маске и с ножом пришел в помещение, где проходили занятия по танцам, и начал нападать на всех присутствующих – и детей, и взрослых.

На месте погибли две девочки – шести и семи лет. Еще одна девочка, девяти лет, погибла на следующий день в больнице. Всего пострадали восемь детей, из них пятеро – в критическом состоянии.

Также ранения получили две преподавательницы и местный бизнесмен, которые пытались защитить детей.

Полиция прибыла на место через десять минут после начала нападения и задержала 17-летнего парня с ножом.

Сразу после нападения в британских соцсетях начали распространять имя якобы нападавшего – Али Аль-Шакати, который "прибыл в Британию на лодке в прошлом году" и находился под наблюдением спецслужб.

Явный намек, что это иммигрант-мусульманин, поэтому и сомнений не должно быть, почему он набросился с ножом на детей-христиан.

Это и спровоцировало беспорядки, которые последнюю неделю продолжаются в разных британских городах.

Ситуацию не спасло даже то, что в четверг, 1 августа, официально объявили имя задержанного: Аксель Рудакубана, родился в Кардиффе (центр Уэльса), родители – выходцы из Руанды (большинство населения которой являются христианами).

Откуда началось распространение истории об "Али Аль-Шакати", установить трудно. Среди первых источников этой дезинформации – твиттер-аккаунт по имени Bernie Spofforth, который ранее замечали в распространении теории заговоров об изменениях климата и коронавирусе.

Именно тот пост подхватили другие популярные пользователи X (Twitter).

Свою, хоть и не такую заметную роль, сыграл сомнительный сайт под названием Channel3 Now. Именно на его (ныне удаленную) новость с утверждениями о нападающем в Саутпорте ссылались в соцсетях.

История Channel3 Now начинается в далеком 2012 году. Тогда это был YouTube-канал, который публиковал видео об автомобильных гонках из... российского Ижевска.

"Упомянутые в видео водители связаны с оборонной и ИТ-отраслями в России. Среди них – человек, который, вероятно, ранее был оперативником КГБ, а после того работал в российском парламенте", – пишет The Daily Mail.

Youtube-канал сменил несколько названий пока не стал называться Channel3 Now. А с июня 2023 года его дополнил сайт с доменным именем, зарегистрированным в Литве, и якобы управляемый из Пакистана и США. Причем сайт также время от времени менял имя.

Показательно, что на статью Channel3 Now об "Али Аль-Шакати" почти сразу же сослался флагман российской госпропаганды, канал RT.

Утверждать наверняка трудно, но поведение Channel3 Now вполне вписывается в логику масштабной российской кампании по дезинформации под названием "Двойник".

Ее суть проста: создаются сайты-помойки, которые внешне напоминают известные СМИ. А в какой-то момент туда закидывают фейк, который подхватывают соцсети.

Это не означает, что за нынешними протестами и погромами стоит исключительно Россия. Нет, в Британии длительное время существуют антииммигрантские настроения. Проблема в том, что Россия пытается раздуть эти сантименты и радикализировать их.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.