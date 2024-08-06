У парламент Британії хочуть викликати Ілона Маска через заяви про насильницькі протести

У Палаті громад Великої Британії хочуть викликати американського мільярдера, власника соцмережі X (Twitter) Ілона Маска, який зробив кілька контроверсійних заяв про масові заворушення в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Депутати-лейбористи Чхі Онвура і Дон Батлер, які претендують на посаду керівників парламентського комітету з питань науки, інновацій та технологій, заявили Politico, що вимагатимуть від Маска та інших керівників ІТ-компаній дати свідчення про роль соціальних мереж на тлі заворушень у Британії.

"Насправді важливими моментами тут є те, як алгоритми платформ просувають і посилюють дезінформацію та поширення расової ненависті, і як бізнес-моделі платформ покладаються на це", – сказала Онвура.

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А Батлер заявив, що особисто поскаржився на "кілька образливих повідомлень" у X (Twitter), але отримав відповідь, що вони "не досягають порогу" для видалення.

Власник X (Twitter) у своїй соцмережі раніше говорив, що в Британії "неминуча громадянська війна", а реакція поліції на протести була "однобокою". Деякі заяви Маска викликали реакцію на Даунінг-стрит, де звернули увагу на роль X (Twitter) у поширенні дезінформації, яка підживлювала насильницькі протести.

Хоча комітети британської Палати громад мають право викликати для свідчень людей, та лише в крайніх випадках і лише стосовно тих, хто перебуває у Британії, тож малоймовірно, що Ілон Маск справді свідчитиме в парламенті країни.

Нагадаємо, у Британії вже тиждень тривають протести із заворушеннями після резонансного вбивства дітей у містечку Саутпорт. Безлади з антиіммігрантськими гаслами почалися з неправдивих чуток про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку.

В уряді пообіцяли жорсткі заходи проти учасників безладів та заявили, що створюють 500 додаткових місць у в’язницях.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.